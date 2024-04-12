Армия России нанесла по противнику один массированный и 47 групповых ударов

Минобороны: армия России нанесла один массированный и 47 групповых ударов

За период с 6 по 12 апреля армия России нанесла один массированный и 47 групповых ударов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Удары были произведены в ответ на попытки Украины нанести ущерб объектам российской нефтегазовой и энергетической инфраструктуры, пояснили в военном ведомстве.

Целями ответных ударов были объекты украинской энергетики и военной промышленности, а также базы материально-технического обеспечения и пункты дислокации иностранных наемников. Все цели были поражены, подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минобороны прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского относительно нового контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В военном ведомстве заявили, что в случае перехода ВСУ в новое контрнаступление оно повторит судьбу первого и приблизит установление мира на российских условиях.