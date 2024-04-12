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00:31, 12 апреля 2024Наука и техника

Экс-инженер Microsoft назвал Windows 11 «комично ужасной»

Экс-инженер Microsoft Янг раскритиковал Windows 11 из-за производительности

Фото: Unsplash

Бывший инженер Microsoft Энди Янг раскритиковал Windows 11. На это обратили внимание журналисты издания Neowin.

Янг, которого авторы медиа назвали ветераном Microsoft, написал в своем блоге в X, что новая ОС медленно работает на его компьютере. Специалист отметили, что система тормозит на устройстве с процессором Intel Core i9 и 128 гигабайтами оперативной памяти. Его ПК стоит 1600 долларов, или около 149 тысяч рублей.

Энди Янг назвал Windows 11 «комично ужасной». При этом он отметил, что любит Windows и много лет помогал делать операционную систему лучше. «Я хочу, чтобы все было так же хорошо, как было раньше», — заметил экс-инженер Microsoft.

Также Янг обратился к руководителям корпорации. «Если данные показывают, что созданное вами программное обеспечение разочаровывает значительный процент пользователей, это означает, что еще есть над чем поработать», — заключил Энди Янг.

Ранее журналисты издания Neowin выяснили, что Microsoft запланировала добавить в Windows 11 новые инструменты рекламы. Так, в ОС появится отдельная кнопка, по нажатию на которую пользователям будут показывать рекламу.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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