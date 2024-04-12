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12:58, 12 апреля 2024Наука и техника

Ученые вырастили хрящи для человеческого лица

iScience: разработан новый способ выращивания хряща головы и шеи человека

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые Университета Монтаны разработали новый способ выращивания хряща головы и шеи человека. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Предшественниками хрящевой ткани головы являются клетки нервного гребня — структуры, которая возникает из краевых отделов нервного желобка во время его замыкания в нервную трубку. Клетки нервного гребня были использованы учеными для создания черепно-лицевых органоидов — трехмерных тканевых культур, моделирующих функции определенных органов человека.

Исследователи изучили данные об экспрессии генов на уровне РНК и белка, чтобы выяснить, как хрящевые клетки возникают из стволовых клеток. Было обнаружено, что стволовые клетки на ранних стадиях взаимодействуют друг с другом, образуя эластичный хрящ, из которого состоят человеческие уши.

Знание сигнальных путей, задействованных в развитии хрящей, поможет разработать методы выращивания этих тканей в лаборатории для последующего лечения черепно-лицевых дефектов у людей. В настоящее время с помощью существующих методов тяжело восстановить такие органы, как уши, нос или гортань, а трансплантированная ткань часто отторгается без применения иммунодепрессантов.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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