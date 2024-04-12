Четвертый энергоблок Запорожской АЭС приостановит выработку теплоэнергии

Четвертый энергоблок ЗАЭС не будет вырабатывать теплоэнергию

В связи с окончанием отопительного сезона руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приняло решение перевести четвертый энергоблок в состояние «холодного останова». Об этой приостановке руководство станции сообщило в своем Telegram-канале.

В таком состоянии реакторная установка не будет вырабатывать тепловую энергию.

«Холодный останов» — это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. При режиме «горячий останов» вода нагревается от неработающего реактора.

Ранее Россия и Сирия обвинили Украину в атаках на Запорожскую атомную электростанцию.