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17:11, 12 апреля 2024Бывший СССР

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС приостановит выработку теплоэнергии

Четвертый энергоблок ЗАЭС не будет вырабатывать теплоэнергию
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В связи с окончанием отопительного сезона руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приняло решение перевести четвертый энергоблок в состояние «холодного останова». Об этой приостановке руководство станции сообщило в своем Telegram-канале.

В таком состоянии реакторная установка не будет вырабатывать тепловую энергию.

«Холодный останов» — это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. При режиме «горячий останов» вода нагревается от неработающего реактора.

Ранее Россия и Сирия обвинили Украину в атаках на Запорожскую атомную электростанцию.

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      Илья Таксюр
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