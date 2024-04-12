Десятки украинских военных сдались в российский плен

МО РФ: за неделю в российский плен сдались более 20 украинских военных

За минувшую неделю в российский плен сдались десятки украинских военных. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

Оборонное ведомство уточнило, что в плен сдался 21 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в конце марта сдались еще 18 украинских солдат и сержантов.

В МО также назвали количество уничтоженной с начала спецоперации военной техники Украины — российские военные подбили более 15 тысяч танков, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 910 единиц спецтехники.

Ранее российские FPV-дроны «Джокер» в зоне спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ. Как сообщил генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин, после атаки дрона в плен попали сразу 60 человек.