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10:01, 12 апреля 2024Экономика

В Москве собрались разобраться с внешним видом и передвижением курьеров

«Ведомости»: власти Москвы начинают вводить единый стандарт работы курьеров

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Московские власти собираются ввести единый стандарт работы курьеров, который был разработан совместно с крупнейшими компаниями рынка. В числе прочего столичная мэрия хочет разобраться с внешним видом сотрудников и характером их передвижения по улицам города, пишут «Ведомости».

Собеседник издания уточнил, что решение согласовано с такими компаниями, как «Яндекс еда», «Яндекс лавка», Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат», «Сбермаркет» и другими. Для потребителей стандарт означает улучшение условий обслуживания, а для курьеров он позволит улучшить условия труда и сделать работу более прозрачной.

Документ подразумевает введение цифрового профиля курьера, единых требований к его транспортному средству и одежде. Сотруднику службы доставки надо будет зарегистрироваться в специальной системе и пройти проверку документов, например, предоставить справку об отсутствии судимости. Затем ему предстоит пройти обучающий курс на знание правил безопасного вождения транспортного средства, на котором он планирует передвигаться.

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Сами электросамокаты или велосипеды оснастят ограничителем скорости (не выше 25 километров в час), световозвращателями, передней фарой, задним фонарем, звуковым сигналом и укрупненным номерным знаком спереди и сзади.

В дальнейшем для них введут передачу данных о поездке, что позволит следить за их маршрутом и заставлять сбрасывать скорость в медленных зонах. Следить за выполнением требований позволят крупные номера на сумках, которые будут считываться камерами видеонаблюдения. Со стороны городских властей предусматривается развитие необходимой транспортной инфраструктуры.

Стандарт собираются ввести в три этапа. Действие первого начнется 15 мая, второго — 1 октября, а третьего — с 1 мая 2025 года.

Ранее глава направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала, что средняя зарплата курьеров в России выросла за год более чем на 25 тысяч рублей — с 87,2 до 112,5 тысячи. Одной из причин такого роста остается серьезный дефицит кадров в отрасли.

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      Платон Щукин
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