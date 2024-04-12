В Москве собрались разобраться с внешним видом и передвижением курьеров

«Ведомости»: власти Москвы начинают вводить единый стандарт работы курьеров

Московские власти собираются ввести единый стандарт работы курьеров, который был разработан совместно с крупнейшими компаниями рынка. В числе прочего столичная мэрия хочет разобраться с внешним видом сотрудников и характером их передвижения по улицам города, пишут «Ведомости».

Собеседник издания уточнил, что решение согласовано с такими компаниями, как «Яндекс еда», «Яндекс лавка», Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат», «Сбермаркет» и другими. Для потребителей стандарт означает улучшение условий обслуживания, а для курьеров он позволит улучшить условия труда и сделать работу более прозрачной.

Документ подразумевает введение цифрового профиля курьера, единых требований к его транспортному средству и одежде. Сотруднику службы доставки надо будет зарегистрироваться в специальной системе и пройти проверку документов, например, предоставить справку об отсутствии судимости. Затем ему предстоит пройти обучающий курс на знание правил безопасного вождения транспортного средства, на котором он планирует передвигаться.

Сами электросамокаты или велосипеды оснастят ограничителем скорости (не выше 25 километров в час), световозвращателями, передней фарой, задним фонарем, звуковым сигналом и укрупненным номерным знаком спереди и сзади.

В дальнейшем для них введут передачу данных о поездке, что позволит следить за их маршрутом и заставлять сбрасывать скорость в медленных зонах. Следить за выполнением требований позволят крупные номера на сумках, которые будут считываться камерами видеонаблюдения. Со стороны городских властей предусматривается развитие необходимой транспортной инфраструктуры.

Стандарт собираются ввести в три этапа. Действие первого начнется 15 мая, второго — 1 октября, а третьего — с 1 мая 2025 года.

Ранее глава направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала, что средняя зарплата курьеров в России выросла за год более чем на 25 тысяч рублей — с 87,2 до 112,5 тысячи. Одной из причин такого роста остается серьезный дефицит кадров в отрасли.