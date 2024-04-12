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10:08, 12 апреля 2024Наука и техника

Предсказано неизбежное землетрясение в районе разлома Сан-Андреас

Frontiers in Earth Science: в Калифорнии произойдет неизбежное землетрясение

Фото: Angel McNall Photography / Shutterstock / Fotodom

Американские сейсмологи предсказали в ближайшие годы неизбежное землетрясение в Калифорнии, причиной которого станет разлом Сан-Андреас. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science.

Известно, что часть разлома Сан-Андреас, располагающаяся недалеко от места, называемом Паркфилдом, порождает регулярные землетрясения, которые происходят каждые 22 года. Это происходит из-за того, что к северу от Паркфилда плиты трутся друг о друга с постоянной скоростью, однако к югу разлом заблокирован. Последнее землетрясение на этом районе произошло в 2004 году, что позволяет предположить, что следующее землетрясение произойдет в ближайшие пару лет.

В настоящее время сейсмическая активность, связанная с разломом, не указывает на какие-либо признаки землетрясения. Обычно перед землетрясением низкочастотные волны затухают, а высокочастотные усиливаются, однако сейчас этого не наблюдается.

Ученые отмечают, что последнее землетрясение в этом районе произошло примерно на 14 лет позже. Однако это было связано с тем, что другие землетрясения происходили достаточно близко друг к другу, что позволило снизить нагрузку на Паркфилд. В данном случае исследователи полагают, что землетрясение все-таки произойдет в ближайшее время из-за ряда факторов, в том числе давление в близлежащих частях разлома.

Поскольку Паркфилд является местностью, в которой почти никто не живет, потенциальные подземные толчки не приведут к сильным разрушениям.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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