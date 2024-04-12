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18:29, 12 апреля 2024Мир

Экс-советник Трампа рассказала о его поддержке принадлежности Украины к России

Экс-советник Трампа Хилл: Трамп ясно обозначал принадлежность Украины к России
СюжетПрезидентские выборы в США
Фиона Хилл

Фиона Хилл. Фото: Loren Elliott / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп ясно обозначал принадлежность Украины к России в период своего президентского срока. Об этом заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл, пишет The Guardian.

Хилл выступила с заявлением в интервью для книги Дэвида Сэнгера «Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада». По ее словам, Трамп ясно давал понять, что Украина и Крым должны быть частью России.

«Он действительно не мог смириться с мыслью, что Украина — независимое государство», — заявила экс-советник Трампа. По мнению Сэнгера, это является доказательством схожести Трампа и президента России Владимира Путина.

Ранее CNN со ссылкой на источник заявил, что в случае возможного переизбрания на президентских выборах в США в ноябре 2024 года Трамп обратится к России и Украине с предложением начать мирные переговоры. Собеседник также отметил, что экс-президент США попробует использовать военную помощь Украине в качестве политического рычага.

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      Юрий Леонов
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