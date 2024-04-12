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16:50, 12 апреля 2024Мир

Евросоюз ввел санкции против трех палестинских группировок

ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок в связи с атакой на Израиль
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Marwan Naamani / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против трех палестинских группировок в связи с атакой на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщаетcя в официальном журнале Евросоюза.

Ограничительные меры были приняты против группировки «Сарая аль-Кудс», являющейся боевым крылом радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). В санкционный список были также внесены военизированное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассама» и спецназ ХАМАС «Нухба».

По данным ЕС, эти группировки «несут ответственность за серьезные нарушения прав человека» в ходе атаки на Израиль.

11 апреля высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что у движения нет 40 живых заложников, которые отвечали бы критериям обмена в рамках предложенного соглашения с Израилем.

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      Елизавета Мытарева
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