Силовые структуры
ФСБ задержала планировавшего передавать данные Украине россиянина
В Краснодарском крае ФСБ задержала мужчину за планы передавать данные Украине
В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя за планы передавать данные Украине. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении него следователи возбудили уголовное дело.
По версии спецслужб, мужчина сам вышел на связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и заявил о своем желании собирать для них информацию. Задержанный планировал передавать информацию о деятельности Российской армии и силовых структур в регионе.
Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали за сотрудничество с Украиной студентку, которая передавала данные о российских военнослужащих.