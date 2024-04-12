ФСБ задержала планировавшего передавать данные Украине россиянина

В Краснодарском крае ФСБ задержала мужчину за планы передавать данные Украине

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя за планы передавать данные Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело.

По версии спецслужб, мужчина сам вышел на связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и заявил о своем желании собирать для них информацию. Задержанный планировал передавать информацию о деятельности Российской армии и силовых структур в регионе.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали за сотрудничество с Украиной студентку, которая передавала данные о российских военнослужащих.