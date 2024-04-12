Глава Гагаузии заявила о желании Молдавии ликвидировать автономию

Глава Гагаузии Гуцул: власти Молдавии желают ликвидировать автономию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о желании властей Молдавии ликвидировать автономию, передает ТАСС.

«Они [власти Молдавии] всячески препятствуют развитию Гагаузской автономии. Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии», — заявила Гуцул.

Политик заявила, что в правящей в Молдавии партии PAS (Партия действия и солидарности) высказываются о ликвидации Гагаузской автономии «чуть ли не каждый день».