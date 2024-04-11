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12:12, 11 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии уличила Санду во лжи

Глава Гагаузии Гуцул обвинила президента Молдавии Санду во лжи

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила президента Молдавии Майю Санду во лжи о сотрудничестве центральной власти с регионом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее Санду посетила Гагаузию, где встретилась со студентами местного вуза. Отвечая на их вопросы, она заявила, что власти Молдавии выстраивают конструктивный диалог с регионом, а шаги по евроинтеграции положительно скажутся на его развитии.

Гуцул отметила, что Санду указывала на необходимость участия обеих сторон в диалоге, при этом президент не признает ее избрание на пост главы Гагаузии и не подписывает указ о ее включении в состав правительства. Глава региона утверждает, что лидер страны отказывается вести диалог с главой автономии и ее исполнительной властью.

«Почему вы врете, что Гагаузия не платит ни одного лея в госбюджет? Гагаузские предприятия отчисляют налоги. Все виды республиканских налогов платят бюджетники и частные предприятия. Ложь из уст президента унижает гагаузов, выставляет их нахлебниками на шее у других жителей страны. Это противопоставление одних граждан другим и разжигание межнациональной розни в чистом виде», — написала Гуцул.

Ранее глава Гагаузии возмутилась тому, что Санду решила посетить регион, пока Гуцул находилась в рабочей поездке. Тем самым, считает она, власти показывают свое негативное отношение к гагаузам.

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      Алевтина Запольская
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