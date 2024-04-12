Главу МВФ переизбрали на новый срок

Действующая глава МВФ Георгиева переизбрана на второй пятилетний срок

Действующую главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву переизбрали на новый срок. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что Георгиева являлась единственным кандидатом для переизбрания на данный пост.

Ранее глава МВФ заявила, что мировую экономику в 2020-х годах ожидает «вялое десятилетие». Она отметила, что среднесрочный прогноз роста глобальной экономики сохраняется ниже исторического среднего показателя, чуть выше трех процентов.