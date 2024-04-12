Грузовик затонул в двух метрах от трассы в российском регионе

В Оренбурге грузовик сошел с трассы и утонул из-за разлива Урала

В Оренбурге грузовик сошел с дороги и затонул прямо у трассы из-за разлива Урала. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оренбургский городовой».

Последствия аварии с затоплением грузовика попали на видео. На кадрах из российского региона видно, что кузов транспортного средства почти полностью погружен в воду и из нее видна лишь кабина. Расстояние от трассы до грузовика не превышает двух метров.

Пострадал ли при аварии водитель грузовика или другие участники движения, не уточняется.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.