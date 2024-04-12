Полковник рассказал об использовании ИИ для защиты танков

Полковник Матвийчук: искусственный интеллект повышает живучесть танков

Современные российские танки начинают оборудовать зенитными установками, имеющими дистанционный способ управления, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, управлять этими установками может искусственный интеллект (ИИ).

«Турель, которую ставят на танки для защиты, в том числе, от беспилотников, имеет дистанционный способ управления. То есть, не обязательно, чтобы кто-то сидел за пулеметом, прицелом и стрелял по беспилотникам. Эту работу выполняет электроника, искусственный интеллект. Это повышает живучесть танков и защищает их от дронов», — объяснил Матвийчук.

Он рассказал, что, когда на горизонте появляется беспилотник, искусственный интеллект обнаруживает его, ведет и пытается уничтожить. Человек, тем временем, программирует танк на эти действия и, в случае невыполнения ИИ задачи, вмешивается.

«Я знаю, что французы тоже занимаются разработкой таких устройств, израильтяне. Но не знаю, какие у них успехи. По крайней мере, могу сказать, что мы великолепно выполнили эту задачу и уже провели испытания», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что защиту нижнего бронелиста корпуса российских танков Т-90М «Прорыв» от подрыва мин усилили. Теперь, если танк наезжает на мину, срабатывает специальное защитное изделие.