Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:16, 12 апреля 2024Мир

Китай призвал Северную Корею чаще устраивать встречи

Китайский чиновник Лэцзи призвал чаще проводить встречи с КНДР на высоком уровне
Чжао Лэцзи

Чжао Лэцзи. Фото: Jason Lee / Reuters

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи призвал чаще устраивать встречи с северокорейскими коллегами на высоком уровне. Его слова приводит South China Morning Post со ссылкой на МИД Китая.

На мероприятии, посвященном 75-й годовщине дипломатических отношений Китая с Северной Кореей, Лэцзи отметил, что Пекин воспринимает это событие как повод «активизировать обмены на высоком уровне». По его мнению, это будет способствовать укреплению сотрудничества и дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Китайская делегация 11 апреля прибыла в Пхеньян с трехдневным визитом, который продлится до 13 апреля. Чжао Лэцзи, считающийся третьим по рангу чиновником Китая, стал самым высокопоставленным чиновником КНР, посетившим страну за последние три года.

9 апреля сообщалось, что китайская сторона по приглашению КНДР решила посетить страну с «визитом доброй воли». Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что эта встреча «отражает глубокую дружбу между двумя странами и большое значение, которое Китай придает этому».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Против правнучки летчика Чкалова возбудили уголовное дело. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве

      Мэр Берлина осудил проводимый в городе палестинский митинг за антисемитизм

      В Кремле высказались о вмешательстве в дела России из-за рубежа

      Лукашенко назвал последствие для Украины от ее ударов дронами по России

      Государство забрало восемь рыбопромышленных компаний на Дальнем Востоке

      Последствия глобальной проблемы для рынка недвижимости оценили

      Солдаты Французского Иностранного легиона прибыли в ДНР

      Раскрыла диета Гагарина в космосе

      Моргенштерн заявил о желании завести детей

      Российские врачи пришили четырехлетнему мальчику оторванное лицо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше