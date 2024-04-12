Китай призвал Северную Корею чаще устраивать встречи

Китайский чиновник Лэцзи призвал чаще проводить встречи с КНДР на высоком уровне

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи призвал чаще устраивать встречи с северокорейскими коллегами на высоком уровне. Его слова приводит South China Morning Post со ссылкой на МИД Китая.

На мероприятии, посвященном 75-й годовщине дипломатических отношений Китая с Северной Кореей, Лэцзи отметил, что Пекин воспринимает это событие как повод «активизировать обмены на высоком уровне». По его мнению, это будет способствовать укреплению сотрудничества и дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Китайская делегация 11 апреля прибыла в Пхеньян с трехдневным визитом, который продлится до 13 апреля. Чжао Лэцзи, считающийся третьим по рангу чиновником Китая, стал самым высокопоставленным чиновником КНР, посетившим страну за последние три года.

9 апреля сообщалось, что китайская сторона по приглашению КНДР решила посетить страну с «визитом доброй воли». Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что эта встреча «отражает глубокую дружбу между двумя странами и большое значение, которое Китай придает этому».