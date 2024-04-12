Китайские импортеры приостановили поставки кукурузы с Украины

Bloomberg: китайские импортеры отменили несколько партий кукурузы с Украины

Китайские импортеры за прошедшие две недели отказали от поставок четырех-пяти ранее заказанных партий кукурузы с Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Уточняется, что в будущем могут последовать новые отмены. По данным агентствам, отказы произошли после того, как китайские таможенники попросили торговцев ограничить поставки иностранной кукурузы в бондовые зоны, чтобы уменьшить переизбыток предложения на внутреннем рынке и поддержать цены для фермеров перед посевным сезоном.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза предварительно согласились ограничить импорт продовольствия с Украины. Еврокомиссия ранее предлагала продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции до июня 2025 года, но с возможностью ограничения, если импорт превысит средние уровни 2022-2023 годов.