Лавров заявил об отсутствии у Киева желания вести дела по-честному

Лавров: Москва не видит у хозяев Киева желания вести дела по-честному

Российские власти не видят ни у Киева, ни у западных стран желания вести дела по-честному. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному. Если недоговороспособность, которая уже теперь характеризует киевский режим со всей очевидностью, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать», — отметил он.

По словам российского министра иностранных дел, Запад готовит конференцию по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии, на которой союзники Киева хотят сформулировать 10 пунктов, которые потом будут предъявлены Москве. При этом Лавров подчеркнул, что такие действия — путь в никуда.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом в формате диалога и на базе Стамбульского договора. При этом он указал на то, что переговоры должны вестись лишь с учетом реалий.