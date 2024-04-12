Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 12 апреля 2024Бывший СССР

Лавров заявил об отсутствии у Киева желания вести дела по-честному

Лавров: Москва не видит у хозяев Киева желания вести дела по-честному

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Российские власти не видят ни у Киева, ни у западных стран желания вести дела по-честному. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному. Если недоговороспособность, которая уже теперь характеризует киевский режим со всей очевидностью, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать», — отметил он.

По словам российского министра иностранных дел, Запад готовит конференцию по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии, на которой союзники Киева хотят сформулировать 10 пунктов, которые потом будут предъявлены Москве. При этом Лавров подчеркнул, что такие действия — путь в никуда.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом в формате диалога и на базе Стамбульского договора. При этом он указал на то, что переговоры должны вестись лишь с учетом реалий.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Против правнучки летчика Чкалова возбудили уголовное дело. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве

      Три штата в США решили не допустить участия Байдена в выборах

      Украинским военным будут доплачивать за службу на передовой

      Лукашенко заявил о желании НАТО втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

      Раскрыта тайна уникальной постройки в российском городе

      Звезда «Слова пацана» признался в затяжной депрессии

      Бывшего главу IBU приговорили к тюремному сроку за коррупцию

      Блогерша раскрыла реальную цену дорогой одежды из магазина Lime

      Лукашенко высказался о возможности войны между Белоруссией и Украиной

      Стало известно о планировавшемся ранее покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше