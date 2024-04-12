Легионер «Зенита» назвал заставляющую его восхищаться черту русских

Легионер «Зенита» Нино заявил, что гордость русских за свою страну восхищает его

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Нино назвал черту русских людей, которая заставляет его восхищаться. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, это гордость за свою страну и историю. «Это было ясно из всего, что я читал, видел и слышал о России и ее народе. Поэтому еще до приезда сюда я понимал, что захочу больше узнать о культуре и о городе», — заявил бразилец.

Нино добавил, что учит русский язык три раза в неделю. «Когда я дома, иногда включаю телевизор на случайном канале и пытаюсь понять, что говорят. Это хорошая тренировка навыков аудирования», — добавил игрок.

Нино заключил четырехлетний контракт с «Зенитом» в начале этого года. В нынешнем сезоне защитник провел четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.