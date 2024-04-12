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10:17, 12 апреля 2024Спорт

Легионер «Зенита» назвал заставляющую его восхищаться черту русских

Легионер «Зенита» Нино заявил, что гордость русских за свою страну восхищает его

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Нино назвал черту русских людей, которая заставляет его восхищаться. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, это гордость за свою страну и историю. «Это было ясно из всего, что я читал, видел и слышал о России и ее народе. Поэтому еще до приезда сюда я понимал, что захочу больше узнать о культуре и о городе», — заявил бразилец.

Нино добавил, что учит русский язык три раза в неделю. «Когда я дома, иногда включаю телевизор на случайном канале и пытаюсь понять, что говорят. Это хорошая тренировка навыков аудирования», — добавил игрок.

Нино заключил четырехлетний контракт с «Зенитом» в начале этого года. В нынешнем сезоне защитник провел четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.

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      Алексей Гусев
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