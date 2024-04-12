Раскрыт спусковой механизм повышения уровня моря

Nature Communications: раскрыт механизм таяния ледников и повышения уровня моря

Ученые Университета Хоккайдо и Сеульского национального университета раскрыли спусковой механизм, который может привести к значительному повышению уровня моря. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Показано, что взаимодействие между извилистыми океанскими течениями и дном океана повышает скорость апвеллинга, в результате чего теплая вода переносится на меньшие глубины. Этот механизм вносит существенный вклад в таяние шельфовых ледников в море Амундсена в Западной Антарктиде. Шельфовые ледники быстро дестабилизируются и способствуют повышению уровня моря.

До сих пор считалось, что усилившиеся западные ветры к северу от моря Амундсена перемещают океанские течения вдоль шельфа, неся более теплую воду к полостям шельфовых ледников. Это явление особенно ярко проявляется во время явлений Эль-Ниньо. Однако в новом исследовании подчеркивается другой механизм таяния.

Шельфовые ледники частично опираются на дно моря. К ним относятся ледники Пайн-Айленда и Туэйтса, которые являются одними из наиболее быстро меняющихся в Антарктиде и представляют особый интерес из-за их уязвимости к потеплению океанских вод. Хотя само по себе таяние шельфовых ледников не способствует повышению уровня моря, они действуют как массивные барьеры, удерживающие сухопутные ледники от обрушения в океан.