Лукашенко оценил вероятность появления французских войск на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко: Франция не полезет на Украину

Франция не полезет на Украину и не будет защищать республику, убежден президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись общения президента с представителями СМИ опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

Лукашенко назвал смехотворными утверждения, что французские войска будут защищать Украину. «Это все разговоры. Никакие французы туда не полезут, никто там защищать их не будет», — оценил вероятность подобных событий белорусский лидер.

Подобными заявлениями его с президентом России Владимиром Путиным пытаются запугать, убежден Лукашенко. «А то, что Беларусь вступит в войну и прочее — это из той оперы, что мы с Путиным хотим захватить Европу, для начала захватить Польшу и Прибалтику. Это ложь», — подчеркнул он.

Также белорусский лидер отметил, что Украине стоит понимать, что если она будет атаковать Россию дронами, то ей прилетит в десятикратном размере.