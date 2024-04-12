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14:37, 12 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил вероятность появления французских войск на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко: Франция не полезет на Украину

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Франция не полезет на Украину и не будет защищать республику, убежден президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись общения президента с представителями СМИ опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

Лукашенко назвал смехотворными утверждения, что французские войска будут защищать Украину. «Это все разговоры. Никакие французы туда не полезут, никто там защищать их не будет», — оценил вероятность подобных событий белорусский лидер.

Подобными заявлениями его с президентом России Владимиром Путиным пытаются запугать, убежден Лукашенко. «А то, что Беларусь вступит в войну и прочее — это из той оперы, что мы с Путиным хотим захватить Европу, для начала захватить Польшу и Прибалтику. Это ложь», — подчеркнул он.

Также белорусский лидер отметил, что Украине стоит понимать, что если она будет атаковать Россию дронами, то ей прилетит в десятикратном размере.

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      Варвара Кошечкина
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