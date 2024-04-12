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14:32, 12 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал последствие для Украины от ее ударов дронами по России

Лукашено: если Украина будет атаковать РФ дронами, то ей десятикратно прилетит

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Украине стоит понимать, что если она будет атаковать Россию дронами, то ей прилетит в десятикратном размере. Об том заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере», — назвал он последствие для Киева.

С начала 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили серию атак по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Под ударами оказались в том числе завод «Лукойла» в Кстово Нижегородской области, а также крупнейший на юге страны Новошахтинский НПЗ.

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      Кристина Есикова
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