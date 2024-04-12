Момент взрыва внедорожника в Москве сняли на видео

Shot опубликовал момент взрыва внедорожника на севере Москвы

Момент взрыва внедорожника на севере Москвы сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах к автомобилю черного цвета приближается мужчина. Он садится на водительское сиденье и включает габаритные огни, а затем машина подскакивает на месте и из-под нее начинает идти дым.

По данным канала, внедорожник взорвался после запуска двигателя. Очевидны описали взрыв как мощный и громкий. Всего повреждено три машины, попавшего на видео водителя госпитализировали.

Информация о взрыве автомобиля в районе Западное Дегунино появилась ранее 12 апреля. По данным телеканала «360», пытавшийся завести внедорожник мужчина получил травму ноги.