Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:50, 12 апреля 2024Из жизни

Мужчина решил выкорчевать во дворе пень весом полтонны и уронил его на себя

В США мужчина решил выкорчевать пень весом 540 кг и уронил его на себя

Фото: Portland Fire & Rescue

Житель США решил избавиться от огромного пня во дворе самостоятельно и уронил его на себя. Об этом сообщает The Oregonian.

Вечером во вторник, 9 апреля, мужчина из штата Орегон, имя которого не уточняется, взялся выкорчевать во дворе своего дома пень весом более 540 килограммов. Он не стал обращаться за помощью к профессионалам, так как был уверен, что справится сам.

Американец начал выкапывать землю вокруг пня, однако некое оборудование, которое он использовал для удержания пня в неподвижном состоянии, сломалось, и засохший пень весом полтонны придавил его.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Жена обнаружила мужчину только в 9:00 в среду и вызвала спасателей. На место прибыли сотрудники экстренных служб и подняли пень, однако помочь пострадавшему было уже невозможно. После этого была вызвана полиция, которая выясняет все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в США турист, отправившийся в поход, оказался придавлен огромным валуном и семь часов ждал спасения. Турист застрял под камнем весом около четырех тонн.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-подполковник СБУ объяснил переход на сторону России

      Ремонт iPhone с помощью бывших в употреблении деталей разрешили

      Суд арестовал экс-директора «Гостеха» Демченко по делу о крупном мошенничестве

      Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион

      Украина сделала заявление о выступлении российских борцов на Олимпиаде

      Желанию срочно посетить туалет в необычных обстоятельствах нашли объяснение

      В Конгрессе США не захотели поставлять истребители Израилю

      На Украине рассказали о состоянии комплектации ВСУ

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Анонсировано начало испытаний новой российской ракеты за 600 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше