Мужчина решил выкорчевать во дворе пень весом полтонны и уронил его на себя
Житель США решил избавиться от огромного пня во дворе самостоятельно и уронил его на себя. Об этом сообщает The Oregonian.
Вечером во вторник, 9 апреля, мужчина из штата Орегон, имя которого не уточняется, взялся выкорчевать во дворе своего дома пень весом более 540 килограммов. Он не стал обращаться за помощью к профессионалам, так как был уверен, что справится сам.
Американец начал выкапывать землю вокруг пня, однако некое оборудование, которое он использовал для удержания пня в неподвижном состоянии, сломалось, и засохший пень весом полтонны придавил его.
Жена обнаружила мужчину только в 9:00 в среду и вызвала спасателей. На место прибыли сотрудники экстренных служб и подняли пень, однако помочь пострадавшему было уже невозможно. После этого была вызвана полиция, которая выясняет все детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в США турист, отправившийся в поход, оказался придавлен огромным валуном и семь часов ждал спасения. Турист застрял под камнем весом около четырех тонн.