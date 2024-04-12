Мужчина решил выкорчевать во дворе пень весом полтонны и уронил его на себя

В США мужчина решил выкорчевать пень весом 540 кг и уронил его на себя

Житель США решил избавиться от огромного пня во дворе самостоятельно и уронил его на себя. Об этом сообщает The Oregonian.

Вечером во вторник, 9 апреля, мужчина из штата Орегон, имя которого не уточняется, взялся выкорчевать во дворе своего дома пень весом более 540 килограммов. Он не стал обращаться за помощью к профессионалам, так как был уверен, что справится сам.

Американец начал выкапывать землю вокруг пня, однако некое оборудование, которое он использовал для удержания пня в неподвижном состоянии, сломалось, и засохший пень весом полтонны придавил его.

Жена обнаружила мужчину только в 9:00 в среду и вызвала спасателей. На место прибыли сотрудники экстренных служб и подняли пень, однако помочь пострадавшему было уже невозможно. После этого была вызвана полиция, которая выясняет все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в США турист, отправившийся в поход, оказался придавлен огромным валуном и семь часов ждал спасения. Турист застрял под камнем весом около четырех тонн.

