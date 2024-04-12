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20:09, 12 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности обеспечить защиту энергетики

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не в состоянии обеспечивать защиту энергетики

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не в состоянии обеспечивать защиту энергетических объектов. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Атака ночью показала, что ПВО Украины уже не в состоянии обеспечивать защиту главных, стратегических, центральных, даже тепло-электрогенерирующих объектов. Причем они уничтожаются очень точно», — заявил Соскин.

По его словам, Украина может остаться без важных объектов энергетики уже к концу месяца. Уничтожение Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) может оставить без света Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области.

Помимо этого, Соскин отметил, что, пока по энергетике страны наносили удары, Владимир Зеленский уехал в Литву подписывать договоренности, которые не изменят ситуацию.

Ранее председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота заявил, что Трипольская ТЭС, которая находится под Киевом, полностью уничтожена. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

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      Валентин Карант
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