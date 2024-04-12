The Spectator: Киев не способен уничтожить наступательный потенциал Москвы

Пока не существует фактов, указывающих на способность Киева уничтожить наступательный потенциал Москвы или хотя бы приблизиться к этому. Ситуация не измениться в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже в случае, если им удастся разрушить Крымский мост, такое мнение выразил обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз.

«Российская тактика тяжелых бомбардировок, чередующихся с атаками "волнами", постепенно отдает территории Путину, даже если о крупном наступлении не может быть и речи. Это означает, что у России очень мало стимулов для замораживания конфликта», — написал Мэтьюз.

По его словам, экономика России, несмотря на трудности в связи с санкциями Запада продолжит расти за счет огромных государственных расходов на военные нужды, а также продажи нефти и газа в Китай и Индию.

Обозреватель полагает, что РФ не станет обсуждать возвращение Украине захваченных территорий в ходе переговоров. «Россия, скорее всего, будет настаивать на тех же договоренностях, которых она требовала в Стамбуле в апреле 2022 года: нейтральная Украина плюс уже оккупированные территории и все, что им удастся оккупировать после этого», — предположил он.

Также Мэтьюз назвал вероятную цель президента России Владимира Путина в украинском конфликте. По его мнению, она состоит в получении максимального военного преимущества над ВСУ и завершении боевых действий на своих условиях и в определенное время — вскоре после проведения выборов в США.

Вина в том, что Украины проигрывает в конфликте, лежит на «нерешительности» Соединенных Штатов, подчеркнул журналист. Она связана не только с внутриполитическим противодействием республиканцев, оспаривающих помощь Киеву, и демократов, но также со страхом, что РФ может начать ядерную войну.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на то, что Вашингтон допустил стратегический провал на Украине. По его словам, колоссальный просчет правительства США в отношении Москвы заключается в недооценке военных возможностей Российской армии.