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04:00, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда опровергла стереотип о съемках видео для взрослых

Фото: @darealginavalentina

Популярная порноактриса из Бразилии Джина Валентина заявила, что перед съемками видео для взрослых нельзя пить алкоголь для расслабления. Стереотип о порноиндустрии она опровергла в подкасте Pillow Talk, запись которого доступна на YouTube.

По словам порнозвезды, в прошлом правила на съемочной площадке не были такими строгими и периодически она видела, как другие актрисы фильмов для взрослых употребляли алкоголь перед съемкой. «Но это случается нечасто, это ненормально. Тебе, как профессионалу, вообще не должно быть это нужно», — подчеркнула Валентина.

Ведущий подкаста Райан Паунелл добавил, что порноактеров перед съемкой обычно просят подтвердить на камеру, что они не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он пояснил, что если бы было разрешено употреблять спиртные напитки на площадке, порноактрисы, покинувшие индустрию и недовольные своей карьерой, могли бы использовать этот факт против бывших работодателей.

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли другой распространенный стереотип о работе в индустрии контента для взрослых. Они заявили, что у порноактеров есть и другие навыки, а также различные увлечения.

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      Олег Давыдов
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