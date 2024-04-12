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00:45, 13 апреля 2024Бывший СССР

Полиция удерживала украинца за хранение советских открыток

Полиция Украины: одесситу грозит уголовное преследование за советские открытки

Фото: Global Look Press

Украинская полиция удерживала в Одессе человека, имевшего при себе поздравительные открытки советского периода, об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, за это ему грозило преследование по статье о запрете коммунистической символики. В ходе патрулирования инспекторы обратили внимание на мужчину, который при их появлении резко поменял направление движения. По данным полиции, мужчина вел себя агрессивно.

«Во время экологической проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее в Санкт-Петербурге суд привлек к административной ответственности украинца, который в вестибюле одной из станций метро выкрикивал националистические лозунги и пропагандировал запрещенные в России экстремистские организации.

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      Марина Совина
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