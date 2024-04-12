Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

Панарин установил клубный рекорд «Рейнджерс» по числу игр с очками за сезон

Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Во встрече регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерс» россиянин отметился заброшенной шайбой. Это 65-я игра в сезоне, в которой Панарин набрал очки. Ранее никому из игроков «Рейнджерс» не удавалось провести столько результативных матчей за сезон.

В нынешнем регулярном чемпионате Панарин провел 80 игр. В его активе 47 голов и 70 результативных передач.

32-летний Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.