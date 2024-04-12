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18:38, 12 апреля 2024Путешествия

Пассажирка описала аварийную посадку самолета словами «худший кошмар»

CBS: пассажирка Air Canada сравнила аварийную посадку самолета с ночным кошмаром

Фото: Bayne Stanley / Globallookpress.com

Пассажирка авиакомпании Air Canada сравнила аварийную посадку самолета с ночным кошмаром. Подробностями истории поделилось издание CBS.

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 9 апреля, на рейсе из Мехико в Ванкувер. Стефани Кэмпбелл из города Реджайна, Канада, во время полета увидела на экране, что траектория движения воздушного судна изменилась. Вскоре пилот объявил, что система оповещения предупредила о возможном возгорании в грузовом отсеке.

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«Это был мой худший ночной кошмар, ставший реальностью», — такими словами описала свои чувства путешественница.

Кэмпбелл рассказала, что бортпроводники подготовили пассажиров к аварийной посадке и показали положение, которое им надо занять, если такое событие произойдет.

«В тот момент на борту началась сильная паника», — призналась женщина, добавив, что она была на грани панической атаки.

По словам пассажирки, пилот и экипаж проделали отличную работу, сохраняя профессионализм и обеспечивая спокойствие пассажиров, насколько это было возможно, учитывая обстоятельства. В течение 15 минут Boeing Max 8 благополучно приземлился в аэропорту штата Айдахо.

Борт встретили пожарные и сотрудники службы экстренного реагирования. Представитель Air Canada заверил, что никто из 122 пассажиров рейса не пострадал.

В марте самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways приземлился с отказавшим двигателем. Одна из пассажирок описала произошедшее фразой «я все время плакала».

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      Марина Черняк
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