Подполье заявило об ударе по Хмельницкой области

Подполье: ВС РФ ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, там находится военный аэродром, который должен принять истребители F-16. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, цитирует РИА Новости.

«По свидетельствам части адекватных местных жителей, прилет был мощным в стороне Веснянки», — сообщил он. Лебедев уточнил, что в том районе также находятся бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электроподстанция.

Ранее ВС России нанесли удар по району села Циркуны в пригороде Харькова, куда украинские войска перебросили военную технику. Сообщалось, что поздним вечером 11 апреля был слышен взрыв в районе северо-восточного пригорода.