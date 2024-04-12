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19:19, 12 апреля 2024Мир

Польша призвала своих граждан покинуть станы Ближнего Востока из-за эскалации

МИД Польши предупредил находящихся на Ближнем Востоке граждан об эскалации

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Министерство иностранных дел Польши предупредило своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, о возможной эскалации конфликта. Об этом МИД сообщил на своем сайте.

«Мы призываем людей, находящихся в настоящее время в Израиле, Ливане и на оккупированных палестинских территориях, задуматься, действительно ли необходимо их дальнейшее пребывание», — указано в сообщении.

Ранее CBS со ссылкой на двоих американских чиновников сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю 12 апреля. Минобороны Израиля заявило, что страна готова обороняться в случае нападения Ирана и знает, чем ответить на атаку.

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      Елизавета Мытарева
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