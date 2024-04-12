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20:34, 12 апреля 2024Забота о себе

Причину изнурительной проблемы со сном объяснили

Эксперт по сну Дэвидсон: выученная бодрость мешает расслабиться и заснуть

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по сну Роузи Дэвидсон призвала использовать кровать только для сна и занятий сексом. Другая деятельность в спальне, по ее мнению, провоцирует проблемы с засыпанием, пишет Daily Mirror.

Дэвидсон объяснила, если постоянно смотреть телевизор, работать или заниматься другими делами в постели, со временем мозг перестанет воспринимать кровать как место для отдыха. Вместо того, чтобы расслабиться, он по привычке будет готовиться к деятельности, считает эксперт. Она назвала такую бессознательную реакцию выученной бодростью и предупредила, что это состояние мешает заснуть и может стать причиной изнурительной бессонницы.

Также Дэвидсон отметила, что проблема может усугубиться из-за нестабильного режима и несбалансированного питания. Чтобы наладить сон, она посоветовала ложиться спать в одно и то же время, не использовать гаджеты в постели, а также не пить кофе и сладкие напитки в вечерние часы.

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      Екатерина Улитина
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