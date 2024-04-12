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13:41, 12 апреля 2024Наука и техника

Открыта новая форма квантовой материи

Nature: открыта новая форма квантовой материи в топологических кристаллах

Изображение: STM data simulations prepared at Princeton University / phys.org

Физики Принстонского университета открыли новый квантовый эффект, названный гибридной топологией, в твердом кристалле. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, открывают новые возможности для разработки новых технологий и материалов для квантовых экспериментов.

Ученые обнаружили, что твердый кристалл, состоящий из атомов мышьяка (As), обладает никогда ранее не наблюдавшейся формой топологического квантового поведения. Это квантовое состояние наблюдалось с помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и фотоэмиссионной спектроскопии, которая заключается в измерении относительной энергии электронов в молекулах и атомах.

Это состояние объединяет или «гибридизирует» две формы топологического квантового поведения — краевые состояния и поверхностные состояния, которые представляют собой два типа квантовых двумерных электронных систем. Ранее они наблюдались в предыдущих экспериментах, но никогда одновременно в одном и том же материале, где бы они смешивались, образуя новое состояние материи.

Топологическим изолятором называют материал, который в объеме является изолятором, а по поверхности проводит электрический ток. Однако, чтобы использовать эти изоляторы для практических приложений, необходимо, чтобы квантово-топологические эффекты проявлялись при более высоких температурах. Кроме того, необходимо найти простые материалы, способные поддерживать топологические явления.

Авторы полагают, что мышьяк с его уникальной топологией может служить платформой для разработки новых топологических материалов и квантовых устройств, которые в настоящее время нельзя создать с помощью существующих платформ.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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