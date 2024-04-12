Раскрыла диета Гагарина в космосе

Нутрициолог Попкова: в космосе Юрий Гагарин ел мясо и шоколад

Во время первого полета человека в космос было важно проверить, сможет ли человек питаться в условиях невесомости, рассказала дипломированный нутрициолог Ирина Попкова. Из каких продуктов состояла диета Юрия Гагарина на борту космического корабля, она раскрыла в интервью «Газете.Ru».

Попкова отметила, что составление диеты для космонавтов — сложный процесс, требующий привлечения широкого круга специалистов. По ее словам, еда должна отвечать сразу нескольким требованиям: быть сбалансированной, иметь высокую калорийность при компактных размерах и небольшой массе.

Во время первой трапезы в космосе Юрий Гагарин ел мясо и шоколад, рассказала нутрициолог. Она пояснила, что шоколад выбрали благодаря его уникальным свойствам: он богат фосфором, магнием, железом и цинком, а также витаминами группы А и В. Кроме того, этот продукт стимулирует выработку серотонина — гормона, улучшающего настроение.

Вторым ингредиентом диеты Гагарина в космосе Попкова назвала красное мясо. Этот продукт, по ее словам, является источником белков и незаменимых аминокислот. Также мясо насыщено железом и помогает лучше усваивать другие продукты питания, добавила специалистка.

Ранее сообщалось, что самарские ученые работают над созданием робота-повара для приготовления еды в космосе. Научный руководитель проекта Сергей Борминский отметил, что изобретение позволит внести разнообразие в меню космонавтов и сделать их рацион более индивидуальным.