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19:53, 12 апреля 2024Путешествия

Раскрыта стоимость поездки в одно из самых закрытых направлений мира

АТОР: поездка в Тибет обойдется в 500 тысяч рублей на человека

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Поездка в Тибет, считающийся одним из самых закрытых направлений мира, обойдется путешественникам в 500 тысяч рублей на человека. Стоимость раскрывают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что эта сумма включает поездку из Москвы до Чэнду, в Сычуань, оттуда — до столицы Тибета, Лхаса. Там туристы посетят дворец Далай-Ламы Потала, монастыри Дрепунг и Джокханг, после чего отправятся через перевалы Камба-ла и Каро-ла в Гьянгтзе. Оттуда открывается красивый вид на Эверест.

При этом есть и сокращенная программа, которая включает лишь город Лхаса и стоит 250 тысяч рублей на человека.

Ранее российская путешественница побывала в Китае и рассказала, чем похожи местные жители и россияне. Автор нашла сходство в том, что в обеих странах пропагандируют ранние браки и многодетность.

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      Марк Успенский
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