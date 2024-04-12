Раскрыта тайна беззвучно кричащих маленьких лягушек

В Бразилии обнаружили беззвучно кричащих на ультразвуковых волнах лягушек

Ученые обнаружили, что некоторые лягушки кричат на оглушительной громкости, но люди их не слышат. Об этом сообщает Sky News.

Исследователи из Бразилии изучали лягушек-листоедов (Haddadus binotatus) в джунглях Амазонки, когда заметили нечто странное в их поведении. Маленькие лягушки выгибали спины, запрокидывали головы и широко открывали пасти. Они выглядели беззвучно кричащими, поскольку ученые ничего не слышали.

Когда биологи сделали несколько записей при помощи высокочастотных аудиомагнитофонов, то смогли раскрыть тайну «немых» лягушек. На самом деле они кричали на ультразвуковых волнах. Это первый задокументированный случай использования «защитного ультразвука» амфибиями. Исследователи из Бразильского государственного университета Кампинас рассказали, что крик — это реакция на внешнюю угрозу или призыв к сородичам, чтобы привлечь их для боя или обороны.

Анализ звука с помощью специального программного обеспечения показал диапазон частот от семи килогерц (кГц) до 44 кГц. Люди не способны слышать частоты выше 20 кГц, которые классифицируются как ультразвук.

Исследование об этом было опубликовано в научном журнале Acta Ethologica.

Ранее сообщалось, что в США двое студентов пошли к лесному пруду, чтобы слушать кваканье лягушек для задания по биологии, и случайно нашли неизвестных науке синих раков. Интересной особенностью этих членистоногих оказалось то, что они живут не в воде, а закапываются в землю у берега.