Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:03, 12 апреля 2024Из жизни

Раскрыта тайна беззвучно кричащих маленьких лягушек

В Бразилии обнаружили беззвучно кричащих на ультразвуковых волнах лягушек

Фото: Mobin Jahantark / Unsplash

Ученые обнаружили, что некоторые лягушки кричат на оглушительной громкости, но люди их не слышат. Об этом сообщает Sky News.

Исследователи из Бразилии изучали лягушек-листоедов (Haddadus binotatus) в джунглях Амазонки, когда заметили нечто странное в их поведении. Маленькие лягушки выгибали спины, запрокидывали головы и широко открывали пасти. Они выглядели беззвучно кричащими, поскольку ученые ничего не слышали.

Когда биологи сделали несколько записей при помощи высокочастотных аудиомагнитофонов, то смогли раскрыть тайну «немых» лягушек. На самом деле они кричали на ультразвуковых волнах. Это первый задокументированный случай использования «защитного ультразвука» амфибиями. Исследователи из Бразильского государственного университета Кампинас рассказали, что крик — это реакция на внешнюю угрозу или призыв к сородичам, чтобы привлечь их для боя или обороны.

Материалы по теме:
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Нашествие Откуда взялось столько клещей, разбирался корреспондент «Ленты.ру»
НашествиеОткуда взялось столько клещей, разбирался корреспондент «Ленты.ру»
17 июня 2016

Анализ звука с помощью специального программного обеспечения показал диапазон частот от семи килогерц (кГц) до 44 кГц. Люди не способны слышать частоты выше 20 кГц, которые классифицируются как ультразвук.

Исследование об этом было опубликовано в научном журнале Acta Ethologica.

Ранее сообщалось, что в США двое студентов пошли к лесному пруду, чтобы слушать кваканье лягушек для задания по биологии, и случайно нашли неизвестных науке синих раков. Интересной особенностью этих членистоногих оказалось то, что они живут не в воде, а закапываются в землю у берега.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Экс-глава завода арестован и просился в Россию

      Москвичка застала съевшего мухомор сына-подростка на окне под галлюцинациями

      Бывший президент Филиппин призвал страну свернуть с «пагубного пути» США

      В Кремле напомнили об одном мешающем началу переговоров с Киевом обстоятельстве

      Компанией Гарика Харламова заинтересовались приставы

      Ученые вырастили хрящи для человеческого лица

      Выход на российский рынок новых зарубежных брендов замедлится

      Российские регионы получат миллиарды рублей на развитие одной сферы

      Невзоров стал фигурантом уголовного дела за нарушение закона об иноагентах

      Новым замглавы МИД Украины стал помощник главы офиса Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше