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17:45, 12 апреля 2024Путешествия

Раскрыты подробности конфликта между пенсионером и российским бортпроводником

Подравшийся с российским бортпроводником пенсионер пытался ворваться к пилотам

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock / Fotodom

Подравшийся с бортпроводником авиакомпании «Уральские авиалинии» пенсионер был пьян, оскорблял экипаж и пытался ворваться в кабину пилотов. Подробности конфликта на борту российского перевозчика раскрыл Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что авиакомпания в ходе служебного расследования собрала объяснения членов экипажа рейса СочиМосква. Они рассказали, что после закрытия дверей пассажиры пожаловались на духоту в салоне. Затем старший бортпроводник пообещала, что после запуска двигателей температура придет в норму.

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Как пишет источник, в это время бортпроводникам сообщили о недовольном пассажире — 64-летнем Сергее О., который сидел в 20 ряду. От него исходил запах алкоголя, и он постоянно нажимал кнопку вызова персонала и требовал воды. Когда члены экипажа удовлетворили его просьбу, он начал нецензурно оскорблять их и всю авиакомпанию.

Отмечается, что после запуска двигателей в бортовом компьютере произошел сбой, и в самолет вызвали техников. В салоне постепенно начала подниматься температура, и пассажиры отправились в переднюю кухню, чтобы спастись от жары. Туда пришел и Сергей, который начал снова нецензурно выражаться в присутствии детей и потребовал впустить его в кабину пилотов, чтобы разобраться с командиром воздушного судна.

Кроме того, дебошир несколько раз ударил бортпроводника в живот и по лицу и попытался его укусить. Драку разняли другие пассажиры вместе с членами экипажа. Весь полет пенсионер оскорблял авиакомпанию и бортпроводников, по прилете его передали полицейским, сообщает Telegram-канал.

Драка, произошедшая между бортпроводником «Уральских авиалиний» и пенсионером, попала на видео. На размещенных в сети кадрах мужчина бьет сотрудника авиакомпании по лицу.

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      Алина Черненко
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