Редкая мощная лавина сошла в российском регионе

На горе Фишт в Кавказском заповеднике сошла лавина

На горе Фишт в Кавказском заповеднике зафиксировали редкое явление — сход лавины. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Специалисты рассказали, что этот вид лавин происходит крайне редко — реже, чем раз в сто лет. «Научное сообщество заинтересовано этим феноменом, поскольку для образования такой лавины на вершине горы должно было накопиться огромное количество снега и воды на ограниченной площади», — говорится в сообщении.

Директор Кавказского заповедника отметил, что после схода лавины необходимо осмотреть территорию и выяснить, откуда она пришла — могла ли сорваться с другого склона или была ограничена балкой и ручьем Водопадный.

Специалисты изучат природу этого явления и получат информацию о процессах, которые привели к сходу.

Ранее в МЧС предупредили, что с 8 по 10 апреля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров. В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.