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17:16, 12 апреля 2024Экономика

Россиянам посоветовали лучшее средство от мошек в квартире

«БелНовости»: избавиться от мошек в квартире удастся с помощью молока и перца

Фото: Mathilde Langevin / Unsplash

Избавиться от мошек в квартире удастся с помощью «ловушки» из молока и перца. Лучшее средство борьбы с ними назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты порекомендовали всыпать в стакан молока 1,5 ложки сахара и 3 ложки черного молотого перца, после чего пропитать листы бумаги получившимся составом и развесить в местах скопления насекомых. Эксперты пояснили, что насекомые не устоят перед запахом сладкого молока, но выжить, попав в «ловушку» с перцем, они уже не смогут.

Ранее специалисты «БелНовостей» назвали простой и эффективный способ спасти ковер от кошачьей мочи. Они предложили посыпать его содой и оставить на полчаса, после чего полить этот участок перекисью водорода и через два-три часа убрать остатки средств.

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      Полина Кислицына
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