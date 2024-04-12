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09:00, 13 апреля 2024Экономика

Россияне отвернулись от дач

Спрос россиян на дачи упал на 32 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2024 года спрос россиян на дачи упал на 32 процента относительно аналогичного периода в 2023 году. О том, что покупатели отвернулись от загородной недвижимости, «Ленте.ру» сообщили аналитики платформы «Авито Недвижимость».

В целом спрос на загородные объекты за год снизился на 24 процента. Коттеджами стали интересоваться реже на 29 процентов, домами — на 22 процента, таунхаусами — на 21 процент. При этом спрос на аренду вырос на девять процентов. Россияне стали на 82 процентов чаще интересоваться долгосрочной арендой коттеджей, на пять семь процентов — таунхаусов, на пять процентов — домов. Однако спрос на аренду дач упал на шесть процентов.

Отмечается, что за год цены на покупку загородной недвижимости выросли на 30 процентов, в частности дачи подорожали на 21 процент. В то же время стоимость аренды осталась прежней.

Ранее россиянам рассказали, когда лучше всего продавать дачу. По словам банковского аналитика Елены Гутман, пик спроса на аренду и покупку загородной недвижимости приходится на период с мая по июль.

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      Александра Качан
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