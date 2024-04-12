Россиянкам назвали трендовые модели купальников в 2024 году

Стилист Анна Скороходова назвала ретро-купальники трендовыми в 2024 году

Стилист Анна Скороходова назвала россиянкам трендовые модели купальников в 2024 году. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

Так, специалистка рассказала, что в текущем году в моду вошли купальники в стиле ретро, которые способны визуально скорректировать фигуру. При этом она подчеркнула, что данные модели плавательных костюмов особенно выигрышно смотрятся на женщинах с пышными формами.

Можно рассмотреть различные пикантные тесемки и глубокий V-образный вырез на лифе, который сегодня очень популярен. Всевозможные корсетные вставки. Отличительная черта ретронаправления — высокая талия, которая зрительно удлиняет ноги. Поэтому такие купальники рекомендуют тем, кто хочет смоделировать фигуру. К тому же широкие лямки будут хорошо поддерживать грудь Анна Скороходова стилист

Помимо этого Скороходова рассказала, что также популярными стали асимметричные модели слитных купальников. Кроме того, эксперт обратила внимание на различные принты, такие как классический леопард, тигр и коровья шкура.

«Еще один тренд — купальники с женственными декоративными элементами. Это могут быть рюши, какие-то элегантные вырезы и пастельная цветовая гамма. Сегодня женственность в моде», — заявила собеседница издания.

В заключение Скороходова уточнила, что пастельные оттенки могут зрительно добавить лишние килограммы. В то же время наиболее популярными цветами являются оранжевый, красный и апельсиновый, подытожила она.

Ранее в апреле стилистка назвала россиянкам необходимую вещь в гардеробе. По ее словам, изделием, которое можно надеть на любое событие и в любой сезон, а также сочетать с самыми разными предметами одежды и обувью, является плиссированная юбка.