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09:08, 12 апреля 2024Наука и техника

Российские войска получили новые Су-35С

«Ростех» сообщил о поставке ВС РФ новых истребителей Су-35С

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские войска получили первую в 2024 году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Госкорпорация сообщила, что новые истребители, которые относят к поколению 4++, уже прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Там напомнили, что Су-35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в любое время суток на значительном удалении от аэродрома базирования.

Военный самолет оснащен информационно-прицельными системами большого радиуса действия и современной системой связи. Кроме того, в нем обновлены двигатели, на базе которых работает силовая установка, позволяющая значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики.

В декабре в «Ростехе» сообщили, что многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С получил топливные баки в фюзеляже и консолях крыла, которые обеспечивают самолету рекордную дальность.

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      Варвара Кошечкина
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