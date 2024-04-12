Российские войска получили новые Су-35С

«Ростех» сообщил о поставке ВС РФ новых истребителей Су-35С

Российские войска получили первую в 2024 году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Госкорпорация сообщила, что новые истребители, которые относят к поколению 4++, уже прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Там напомнили, что Су-35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в любое время суток на значительном удалении от аэродрома базирования.

Военный самолет оснащен информационно-прицельными системами большого радиуса действия и современной системой связи. Кроме того, в нем обновлены двигатели, на базе которых работает силовая установка, позволяющая значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики.

В декабре в «Ростехе» сообщили, что многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С получил топливные баки в фюзеляже и консолях крыла, которые обеспечивают самолету рекордную дальность.

