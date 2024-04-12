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02:00, 12 апреля 2024Из жизни

Мужчина с сотнями любовниц рассказал о тяжелых последствиях пристрастия к сексу

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Британец рассказал о тяжелой борьбе с разрушительным пристрастием к сексу, которое разрушило его семью. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

Мужчина не догадывался, насколько ненормально его поведение, и какими последствиями оно может грозить, пока жена не отвела его к психотерапевту. Во время сеанса она пожаловалась специалисту, что не справляется с запросами мужа. По ее словам, он желает заниматься сексом по пять раз в день, причем даже это не может его насытить. После секса он отправляется смотреть порно, вынуждая жену сомневаться в себе.

Сексоголик пишет, что жена не знала и половины того, что он делал. Впервые он изменил ей всего через год после начала отношений, причем сделал это от скуки. По его подсчетам, к свадьбе он за ее спиной переспал с более чем 300 женщинами. Количество его любовниц после заключения брака тоже исчислялось сотнями.

Часто мужчина говорил жене, что хочет прогуляться, а на самом деле шел к проститутке или искал в баре сговорчивую женщину. Еще более удобным прикрытием были частые командировки по работе. Пока коллеги устраивали перекуры, он шел в туалет и мастурбировал. А дома его ждала обширная коллекция секс-игрушек, в том числе несколько дорогих секс-кукол.

Я страдаю от хронической разрушительной болезни, которая ничем не отличается от пристрастия к алкоголю, наркотикам, еде, азартным играм или воровству. Как и другие люди с вредными привычками, я прекрасно понимаю, что многие из тех, кто это прочтут, решат, что я цинично пытаюсь оправдать свое ужасное поведение, описывая его в медицинских терминах

сексоголик
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Жена узнала об изменах спустя три года после свадьбы, когда мужчина переспал со знакомой ее подруги. После развода саморазрушительное поведение лишь усилилось: по словам сексоголика, иногда за неделю он спал с десятью женщинами или даже больше. Так продолжалось, пока он не завел новые долговременные отношения. Девушка, знавшая о его сексоголизме, заставила его сходить к специалисту и начать лечение. Это, как он утверждает, пока помогает.

Ранее сексолог Наталия Шестакова предупредила, что сексоголизм не приносит радости человеку, а доставляет моральные и физические страдания. Сексоголик, по ее словам, теряет контроль над своим поведением и становится зависимым от секса. Он тратит на поиски партнеров много времени и денег, что негативно сказывается на его личной и профессиональной жизни.

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      Олег Парамонов
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