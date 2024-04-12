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16:23, 12 апреля 2024Мир

Берн пообещал скоро определиться с приглашением России на саммит по Украине

Глава МИД Кассис: Швейцария скоро решит, приглашать ли РФ на саммит по Украине
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис. Фото: Mike Segar / Reuters

Берн скоро определится, приглашать ли Россию на саммит по Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает РИА Новости.

«Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — пообещал дипломат.

Он также назвал хорошим знаком первое заявление президента России Владимира Путина о мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад перечеркнул любые перспективы конференции по Украине в Швейцарии ультиматумом России.

«Они нас не собираются приглашать, они просто откровенно заявили, что сначала нужно оформить коллективный ультиматум России. Это просто уже перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой швейцарской затеи», — сказал дипломат.

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      Семен Александров
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