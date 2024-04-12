Берн пообещал скоро определиться с приглашением России на саммит по Украине

Глава МИД Кассис: Швейцария скоро решит, приглашать ли РФ на саммит по Украине

Берн скоро определится, приглашать ли Россию на саммит по Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает РИА Новости.

«Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — пообещал дипломат.

Он также назвал хорошим знаком первое заявление президента России Владимира Путина о мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад перечеркнул любые перспективы конференции по Украине в Швейцарии ультиматумом России.

«Они нас не собираются приглашать, они просто откровенно заявили, что сначала нужно оформить коллективный ультиматум России. Это просто уже перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой швейцарской затеи», — сказал дипломат.