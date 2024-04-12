Найдена уникальная газель с шестью ногами

CBS News: в Израиле заметили здоровую газель с шестью ногами

В израильском заповеднике заметили газель, у которой не четыре, а шесть конечностей. Об этом сообщает CBS News.

Уникальное животное нашел армейский резервист. Две лишние ноги располагались на спине газели и не причиняли ей видимых неудобств. Резервист написал о ней в некоммерческую организацию «Общество защиты природы в Израиле» и приложил фотографию, которую ему удалось сделать.

Представители организации полагают, что причиной появления лишних ног была полимелия — редкое генетическое нарушение, вызывающее аномалии развития. В данном случае этот порок не помешал газели вести здоровую жизнь.

Вопреки ожиданиям, это здоровый и сильный самец газели. У него есть три самки и детеныш, родившийся прошлой осенью. Мы наблюдали, как он ухаживает за самками в полях, и лишние конечности на спине ничуть ему не мешали Амир Балабан представитель Общества защиты природы в Израиле

В 2017 году сообщалось, что на ферме в американском штате Северная Дакота родился теленок с шестью ногами. Причиной появления у него лишних ног, вероятно, также стала полимелия.