69-я параллель
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12:03, 12 апреля 202469-я параллель

Смартфоны помогли российским врачам провести операцию

Врачи из Якутии провели сложную операцию при свете телефонных фонариков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Смартфоны помогли врачам из Якутии провести сложную офтальмологическую операцию в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ЯСИА.

По данным агентства, врачи отправились в командировку в ДНР и приняли пациентку, глаз которой был травмирован в результате обстрела. Во время операции в больнице пропал свет, и заканчивать сложную процедуру медикам пришлось при свете фонариков телефонов.

«При такой ситуации оборудование продолжает работать [от генератора], но у него нет освещения. Соответственно, заканчивали операцию с помощью фонарика», — рассказал порталу врач Стефан Георгиев.

Несмотря на сложные условия, врачи успешно провели операцию.

Ранее сообщалось, что жаловавшаяся на боли подросток из Якутии оказалась обладательницей двух желудков.

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      Марк Леонов
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