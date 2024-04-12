Смартфоны помогли российским врачам провести операцию

Врачи из Якутии провели сложную операцию при свете телефонных фонариков

Смартфоны помогли врачам из Якутии провести сложную офтальмологическую операцию в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ЯСИА.

По данным агентства, врачи отправились в командировку в ДНР и приняли пациентку, глаз которой был травмирован в результате обстрела. Во время операции в больнице пропал свет, и заканчивать сложную процедуру медикам пришлось при свете фонариков телефонов.

«При такой ситуации оборудование продолжает работать [от генератора], но у него нет освещения. Соответственно, заканчивали операцию с помощью фонарика», — рассказал порталу врач Стефан Георгиев.

Несмотря на сложные условия, врачи успешно провели операцию.

Ранее сообщалось, что жаловавшаяся на боли подросток из Якутии оказалась обладательницей двух желудков.