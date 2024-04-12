Стало известно о планировавшемся ранее покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Российские силовики уже предотвращали покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Российские спецслужбы уже предотвращали покушение на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова около года назад. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, группа диверсантов планировала покушение на Прозорова, когда он еще жил в Бердянске. Заказ диверсантам поступил после одной из пресс-конференций с разоблачением деятельности Они подготовили тайник с гранатами, боеприпасами ВОГ и взрывным устройством, мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

Диверсантов выявили российские силовики. Они также нашли и изъяли оружие и взрывчатку.