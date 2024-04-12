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00:31, 12 апреля 2024Из жизни

Учительница занялась сексом с учеником в заповеднике

В США 37-летняя учительница из Нью-Джерси совратила школьника и попала под суд

Фото: Famartin / Wikimedia

В США арестовали учительницу из штата Нью-Джерси, которая изнасиловала ученика. Об этом сообщает WPVI-TV.

Под суд попала 37-летняя Джессика Савики из города Пойнт-Плезант. Ей предъявлены обвинения в сексуальном насилии и создании угрозы благополучию подростка. Прокурор округа Монмут заявил, что женщина встретилась со школьником в заповеднике, который расположен недалеко от школы, и занялась с ним сексом. Позже подобные встречи повторялись еще несколько раз.

Коллег Савики поразила информация о ее преступлениях. «Я такая: "Это какое-то безумие". Я ведь виделась с ней каждый день, она всегда говорила: "Привет" и улыбалась», — рассказала студентка-практикантка Валенсия Фостер.

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Родственник одного из учеников возмутился поведением Савики. Он заявил, что родители отдают детей в школу ради учебы, а не для того, «чтобы на них охотились».

После возбуждения уголовного дела администрация отправила Савики в неоплачиваемый отпуск. В данный момент женщина находится за решеткой. Ее адвокат отказался комментировать предстоящий суд.

Ранее в Канаде арестовали учительницу физкультуры, которая вступила в сексуальные отношения с ученицей младше 18 лет.

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      Никита Савин
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