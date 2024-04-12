Тысячи детей эвакуировали в российском регионе

Власти Оренбургской области: в регионе эвакуировали более двух тысяч детей

Из затопленных и подтопленных районов Оренбургской области эвакуировали более 10 тысяч человек, среди которых две тысячи детей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По данным чиновников, часть эвакуированных были доставлены в пункты временного размещения (ПВР).

«В 43 ПВР размещено 1345 человек, из них 236 детей. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 615 сельскохозяйственных животных», — сообщили власти Оренбургской области.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.